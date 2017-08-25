ТВ: в Барселоне скончалась гречанка, пострадавшая во время теракта

АФИНЫ, 25 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Гражданка Греции, получившая тяжелые ранения во время теракта в Барселоне 17 августа, находится в состоянии клинической смерти, семья решила передать ее органы для трансплантации нуждающимся, сообщает греческий телеканал Star.
"Спустя неделю после смертельной террористической атаки в Каталонии пострадавшая гречанка, которая была госпитализирована в крайне критическом состоянии, не выстояла и, по-видимому, проиграла битву за жизнь", — сообщает телеканал.
Гречанке сделали сложную операцию, она длилась в общей сложности 8 часов. "Однако это не помогли, и врачи говорят, что она клинически мертва и ее состояние необратимо", — сообщает телеканал.
По его данным, семья женщины подписала соглашение о пожертвовании органов людям, которые в них нуждаются. Согласно другой информации, тело не будут перевозить в Грецию и кремируют в Испании, сообщает Star.