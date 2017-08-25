ТВ: в Барселоне скончалась гречанка, пострадавшая во время теракта

Цветы, игрушки и свечи в память о жертвах теракта в Барселоне

Цветы, игрушки и свечи в память о жертвах теракта в Барселоне

АФИНЫ, 25 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Гражданка Греции, получившая тяжелые ранения во время теракта в Барселоне 17 августа, находится в состоянии клинической смерти, семья решила передать ее органы для трансплантации нуждающимся, сообщает греческий телеканал Star.

"Спустя неделю после смертельной террористической атаки в Каталонии пострадавшая гречанка, которая была госпитализирована в крайне критическом состоянии, не выстояла и, по-видимому, проиграла битву за жизнь", — сообщает телеканал.

Женщина, мать двоих детей, была на улице Рамбле в туристическом центре Барселоны, когда в толпу людей въехал автофургон. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали. Погибли или получили ранения граждане 34 стран.

Гречанке сделали сложную операцию, она длилась в общей сложности 8 часов. "Однако это не помогли, и врачи говорят, что она клинически мертва и ее состояние необратимо", — сообщает телеканал.

По его данным, семья женщины подписала соглашение о пожертвовании органов людям, которые в них нуждаются. Согласно другой информации, тело не будут перевозить в Грецию и кремируют в Испании, сообщает Star.