Парламент Киргизии поддержал кандидатуру Исакова на пост премьера

БИШКЕК, 25 авг – РИА Новости, Юлия Орлова. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии в пятницу поддержал кандидатуру руководителя администрации президента страны Сапара Исакова на пост премьер-министра, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу коалиционное большинство в парламенте в ходе внеочередной сессии выдвинуло кандидатуру Исакова на пост премьера после отставки с этой должности Сооронбая Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентских выборах.

"Одобрить кандидатуру Исакова, а также программу, структуру и состав предложенного им правительства и внести на рассмотрение палаты", — говорится в решении комитета.

Комитет рекомендовал парламенту провести открытое голосование по кандидатуре премьера.

Согласно предложенному Исаковым новому составу правительства, кабмин Киргизии в значительной мере обновится за счет прихода более молодых кадров. В частности, он предложил на пост первого вице-премьера главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова. Пост вице-премьера, отвечающего за силовой блок, предложен главе Совбеза Темиру Джумакадырову, вице-премьером по экономическим вопросам предложено назначить Дуйшенбека Зилалиева, сейчас возглавляющего Госкомэнерго. На пост главы министерства экономики предлагается самый молодой в истории Киргизии министр — 30-летний Артем Новиков, до этого возглавлявший отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.

Всего в состав правительства Киргизии придут восемь новых фигур, включая руководителя аппарата в ранге министра, председателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, а также председателя госкомитета информационных технологий и связи. Все они моложе 45 лет. Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, глава МВД Улан Исраилов, министр финансов Адылбек Касымалиев и глава МЧС Кубатбек Боронов сохранят свои посты.

Исакову 40 лет. С марта этого года он занимает пост руководителя аппарата президента Киргизии. Исаков начинал карьеру в качестве сотрудника внешнеполитического ведомства, позднее возглавлял отдел международного сотрудничества аппарата правительства и отдел внешней политики администрации президента.