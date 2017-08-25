В КНР призвали к диалогу после полетов Ту-95МС РФ у Корейского полуострова

ПЕКИН, 25 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин, отвечая на вопрос о полете российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС вблизи Корейского полуострова, отметила, что всем заинтересованным сторонам необходимо прежде всего сфокусироваться на возобновлении мирных переговоров.

В ходе ежедневного брифинга в пятницу ей был задан вопрос о реакции Китая на подобные полеты российской военной авиации в регионе, где и так наблюдается напряженность из-за учений Южной Кореи и США, а также из-за периодических ракетных испытаний КНДР.

"Я могу направить вас к российской стороне за комментарием, но позиция Китая по ядерному вопросу Корейского полуострова достаточно четкая, мы считаем, что все стороны должны сфокусироваться на возобновлении процесса мирных переговоров и как можно скорейшем решении существующей проблемы ", — сказала дипломат.

Она выразила надежду, что "все стороны смогут двигаться в этом направлении".

Минобороны РФ сообщило в четверг, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, обогнув Корейский полуостров. При этом ракетоносцы дальней авиации сопровождались истребителями Су-35С и самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50.