Владелец Nautilus отрицает причастность к гибели шведской журналистки

СТОКГОЛЬМ, 25 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в причастности к гибели шведской журналистки Ким Валль, после состоявшегося в четверг допроса заявил, что виновным в преступлении себя не считает. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении для прессы полиции Копенгагена.

"В связи с продолжающимся следствием по делу о подлодке, в четверг, 24 августа был допрошен подозреваемый Петер Мадсен. Подозрения расширены таким образом, что он подозревается в непристойном обращении с телом. Подозреваемый отрицает причастность к преднамеренному или непреднамеренному убийству, а также к непристойному обращению с телом", — говорится в сообщении для прессы.

Ким Валль исчезла 15 дней назад после плавания на борту подлодки Nautilus с 46-летним датским изобретателем Петером Мадсеном, который находится сейчас под арестом до 5 сентября.

В понедельник полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море. Ранее изобретатель утверждал, что высадил ее на берег после прогулки 10 августа. В понедельник также стало известно и об обнаружении тела. Оно было расчленено — без головы, конечностей. Анализ подтвердил впоследствии, что оно принадлежит журналистке. Полиция сообщила также, что тело нашли без одежды и что во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.