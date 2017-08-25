СМИ: король и премьер Испании примут участие в марше против терроризма

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Король Испании Филипп VI вместе с премьер-министром страны Мариано Рахоем и рядом испанских политиков примут участие в демонстрации против терроризма, которая пройдет в Барселоне в субботу, сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники в королевском дворце.

Как отмечает радиостанция, это будет первый раз в истории страны, когда король принимает участие в демонстрации. При этом сообщается, что, будучи принцем, он уже принимал участие в марше после терактов 11 марта 2004 года на мадридском вокзале Аточа, в результате которых погиб 191 человек и около двух тысяч получили ранения.

Шествие начнется в 18.00 по местному времени (19.00 мск) и пройдет под девизом "No tinc for" ("Я не боюсь") в знак памяти жертв терактов в Каталонии, произошедших на прошлой неделе. Инициаторами мероприятия выступили мэр Барселоны Ада Колау и председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. По данным местных СМИ, министров и видных политических деятелей Испании доставят из Мадрида в Барселону на правительственном самолете.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России