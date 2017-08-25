Экс-министра торговли Таиланда осудили на 42 года за подлог в сделках с КНР

БАНГКОК, 25 авг — РИА Новости. Бывший министр торговли Таиланда в кабинете Йинглак Чинават осужден верховным судом на 42 года тюремного заключения в деле по обвинению группы бывших членов кабмина и чиновников высокого ранга в подлоге при организации прямых межправительственных сделок с Китаем по продаже риса, сообщает из зала суда Третий национальный телеканал Таиланда.

Коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, признала бывшего министра торговли Бунсонга Терияпхирома виновным в подлоге при осуществлении прямых межправительственных торговых сделок с Китаем по торговле рисом в 2013 году и приговорила его к 42 годам лишения свободы, сообщает телеканал.

Несмотря на то, что обе компании, участвовавшие с таиландской и китайской стороны в серии сделок по продаже таиландского риса в КНР в рамках таиландской программы рисового залога, являлись государственными предприятиями и были уполномочены своими правительствами на заключение этих сделок, суд постановил, что сделки не были межправительственными, так как не существовало межправительственного соглашения об их исполнении. Оформление этих сделок в Таиланде как межправительственных суд признал подлогом, так как значительная часть риса, "проведенного" по этим сделкам была продана на внутреннем рынке.

Помимо бывшего министра торговли, в деле еще 27 обвиняемых, каждому из которых будет в пятницу объявлен приговор.

Дело о подлоге при осуществлении межправительственных сделок рассматривалось судом параллельно с делом в отношении бывшего премьер-министра Йинглак Чинават по обвинению в халатности и попустительстве коррупции при исполнении дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало рис у фермеров по завышенным ценам для продажи за рубеж по прямым межправительственным соглашениям. Именно этот рис затем продавался на мировом рынке, в том числе в Китай. Чинават грозит срок заключения от одного года до десяти лет. Бывший премьер-министр в пятницу не явилась на оглашение приговора в ее деле и, по информации источников, может уже находиться за рубежом.