В Госдуме не видят смысла возвращаться к теме военных репараций Германии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Все вопросы с репарациями со стороны Германии за последствия Второй мировой войны были решены в первые послевоенные годы, возвращаться к этой теме сегодня невозможно, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Как сообщалось ранее, премьер-министр Польши Беата Шилдо заявила, что Польша имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны. В свою очередь правительство ФРГ заявило, что считает закрытым вопрос о военных репарациях за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны.

"Тема репараций – это тема, которая обсуждалась на конференции руководителей держав антигитлеровской коалиции, в том числе в Ялте и Потсдаме. Особенно в Потсдаме. И все вопросы с репарациями были решены в первые послевоенные годы, возвращаться к этим вопросам сегодня невозможно", — сказал РИА Новости Новиков.

По его мнению, заявления польских политиков по поводу репараций – это всего лишь слова.

"Для взаимоотношений между странами, в том числе между Польшей и Германией, это никакого особого экономического значения иметь не будет", — считает парламентарий.