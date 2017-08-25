Президент Южной Осетии заявил, что республика хочет жить с Грузией в мире

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил в интервью журналу "Республика Южная Осетия", что хочет жить с Грузией в мире.

"Мы должны делать все, чтобы мировое сообщество поняло, что Южная Осетия – это независимое государство, которое сегодня развивается и хочет жить со всеми в мире, в том числе и с Грузией", — заявил Бибилов, слова которого приводит пресс-служба президента.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру.