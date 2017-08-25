Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях Польше

БЕРЛИН, 25 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство Германии считает закрытым вопрос о военных репарациях за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе кабмина.

В пресс-службе отметили, что позиция Берлина по данному вопросу остается неизменной. "Вы можете прочесть об этом в протоколе правительственного брифинга от 2 августа, когда эта тема в последний раз была поднята", — заявил представитель пресс-службы, добавив, что это "основополагающая позиция" властей.

На правбрифинге 2 августа заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что кабмин не получал никаких запросов из Польши о возможных военных репарациях. Она подчеркнула, что Берлин, безусловно, несет ответственность за Вторую мировую войну в моральном, политическом и финансовом плане, но "вопрос немецких репараций Варшаве был окончательно урегулирован в прошлом на политическом и правовом уровне".

Ранее сообщалось, что Бюро анализа польского сейма подготовит материалы о возможности истребовать у Германии репарации. Польское правительство считает тему получения от Германии репараций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, вопросом восстановления справедливости, заявила в четверг премьер-министр Польши Беата Шидло.

Ранее правительство Греции также поставило вопрос о военных репарациях со стороны Германии. По данным казначейства Греции, немцы должны выплатить от 278 до 340 миллиардов евро военных репараций за ущерб, нанесенный экономике страны во время оккупации в 1941–1944 годах, и за принудительный "оккупационный" заем.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не видит оснований для рассмотрения вопроса о выплате военных репараций Афинам за преступления нацистов. По его словам, этот вопрос в прошлом "был окончательно решен — как с юридической, так и с политической точки зрения".