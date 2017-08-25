В Сеуле рассказали, что ждут от встречи президентов России и Южной Кореи

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сеул надеется, что на встрече в сентябре президенты РФ и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудят в том числе урегулирование ситуации вокруг КНДР, заявила глава МИД Южной Корей Кан Ген Хва.

Как сообщалось ранее, Путин встретится со своим южнокорейским коллегой в начале сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Пользуясь этой возможностью, я рассчитываю, что наши президенты будут углубленно меняться мнениями по всем спектрам нашего двустороннего сотрудничества, и обязательно эта встреча даст нам очень хорошие результаты не только по международным проблемам, включая Корейский полуостров и двустороннее сотрудничество", — сказала она на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.