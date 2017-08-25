Электронный реестр избирателей появится в Узбекистане в 2018 году

ТАШКЕНТ, 25 авг – РИА Новости. Единый электронный список избирателей (ЕЭСИ) Узбекистана создадут в апреле 2018 года, соответствующее постановление правительства обнародовано в пятницу на сайте национальной базы данных законодательства.
ЕЭСИ реализуется в рамках создания системы "Электронное правительство". Финансирование расходов, связанных с ее созданием, осуществляется за счет средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, а также грантов Южной Кореи, указывается в документе.
В электронный реестр "будут включаться граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста, имеющие постоянное или временное местожительство, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда", говорится в тексте документа.
На внеочередных выборах президента Узбекистана 4 декабря 2016 года в список избирателей было внесено 20,4 миллиона человек из более 32-миллионного населения страны. Ближайшие запланированные всенародные выборы в республике должны состояться в декабре 2019 года, когда на следующий пятилетний срок будет избран новый состав нижней палаты парламента.