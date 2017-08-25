Электронный реестр избирателей появится в Узбекистане в 2018 году

ТАШКЕНТ, 25 авг – РИА Новости. Единый электронный список избирателей (ЕЭСИ) Узбекистана создадут в апреле 2018 года, соответствующее постановление правительства обнародовано в пятницу на сайте национальной базы данных законодательства.

В соответствии с постановлением, в порядке правового эксперимента ЕЭСИ используют в ходе выборов в районные советы народных депутатов Ташкента в декабре этого года, а в срок до 1 апреля 2018 года предусматривается создание и запуск ЕЭСИ по всей стране.

ЕЭСИ реализуется в рамках создания системы "Электронное правительство". Финансирование расходов, связанных с ее созданием, осуществляется за счет средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, а также грантов Южной Кореи, указывается в документе.

В электронный реестр "будут включаться граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста, имеющие постоянное или временное местожительство, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда", говорится в тексте документа.

Постановлением определено, что граждане Узбекистана, внесенные в список избирателей, на электронной карте сайта Центризбиркома смогут ознакомиться с информацией о приписанном им избирательном участке, адресе и месторасположении избирательного участка с помощью ввода персонального идентификационного номера.

На внеочередных выборах президента Узбекистана 4 декабря 2016 года в список избирателей было внесено 20,4 миллиона человек из более 32-миллионного населения страны. Ближайшие запланированные всенародные выборы в республике должны состояться в декабре 2019 года, когда на следующий пятилетний срок будет избран новый состав нижней палаты парламента.