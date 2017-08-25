В ДНР заявили, что силовики 37 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские силовики 37 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом в ДНР уже заявили о пяти нарушениях со стороны силовиков с начала "школьного" перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.