В ДНР заявили, что силовики 37 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские силовики 37 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.