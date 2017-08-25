В Киеве пытались подорвать памятник в виде вонзенного в карту России меча

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Неизвестные ночью пытались подорвать установленный в Киеве памятник украинским силовикам в виду вонзенного в карту РФ меча, сообщил в пятницу интернет-изданию "Украинская правда" депутат парламента, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

Накануне, в День независимости Украины, этот памятник облили белой краской

"По его (Белоцерковца) словам, после 22 часов (время совпадает с мск — ред.) в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Возле него осталась яма диаметром 50 сантиметров, глубиной 10 сантиметров", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала полиция.

Памятник погибшим в Донбассе украинским силовикам установили в Киеве 15 августа. Он выглядит как меч, вонзенный в карту РФ, которая выгравирована на постаменте. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метров.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ранее заявил, что открытие этого памятника является очередным актом агрессии против России, который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал памятник сочетанием ненависти и хамства, подчеркнув, что в нем нет и намека на скорбь.