"Разговор о справедливости". Польша хочет от ФРГ выплат за Вторую мировую

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Варшава может требовать с Берлина репараций за ущерб, который был нанесен в ходе Второй мировой войны.

"Польша говорит о справедливости"

"Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", — заявила Шидло.

Она отметила, что репарации — это "напоминание о справедливости". При этом польский премьер призвала всех критиков этой идеи "посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время войны".

Ранее о том, что Германия обязана выплатить Польше военные репарации, заявил польский министр национальной обороны Антоний Мачеревич. Он заявил, что его страна никогда не отказывалась от выплат со стороны Германии, поэтому с правовой точки зрения имеет все основания требовать их от Берлина.

"Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций", — подчеркнул он.

Ранее в польском внешнеполитическом ведомстве также заявляли о том, что рассматривают вопрос о требовании репараций с немецкой стороны.

По итогам Потсдамской конференции 1945 года, на которой обсуждались вопросы послевоенного урегулирования и территориальные претензии, Польша получила отторгнутые от побежденной Германии Померания, Силезия и 2/3 Восточной Пруссии, но потеряла территории на Западной Украине и в Белоруссии.

Претензии к России

Ранее 21 августа издание Dziennik сообщило, что депутаты польского сейма от правящей партии "Право и справедливость" выступили с идеей потребовать с России военные репарации.

Портал отметил, что один из инициаторов идеи Станислав Пента предложил взыскать с Москвы "триллионов злотых за преступления СССР". По его мнению, "должна быть высчитана точная сумма репараций", нужно "оценить потери и возможные претензии".

Его однопартиец Малгожата Гощевская утверждает, что "россияне разворовали промышленность, произведения искусства". И теперь Москва должна выплатить Варшаве "военные репарации".

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что в данном случае складывается в некоторой степени парадоксальная ситуация.

"Обычно репарации налагались на побежденных, а теперь их требуют с победителей, тех, кто вынес основную тяжесть во Второй мировой войне", — сказал эксперт.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик предложил рассмотреть этот вопрос с точки зрения исторических фактов.

"Если Польша предъявляет претензии к Ялтинско-Потсдамская системе международных отношений, которую формировали победители во Второй мировой войне, то значит ли это, что Польша не считает себя победителем? Может, современное руководство Польши относит свою страну к проигравшим?", — отметил он.

Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе высказал мнение, что идея польских депутатов укладывается в нынешнюю политическую линию Варшавы — очернить подвиг Советской армии, освободившей Польшу от нацистской оккупации.

"Законных оснований нет, значит нужно их придумать. Это чисто политическая акция, не соответствующая ни одной норме международного права", — считает он.

Борьба с памятниками и историей

Ранее польский президент Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете коммунизма, предусматривающие снос советских памятников. В российском МИД назвали это решение провокацией, которая не останется без последствий.

В июле Польский институт национальной памяти заявил, что документы об освобождении Польши советскими войсками от немецких войск, опубликованные российским Минобороны, предназначены для того, чтобы солдаты Красной армии рассматривались исключительно как освободители.

В начале августа министр обороны Антони Мачеревич обвинил СССР в сговоре с нацистской Германией, целью которого было уничтожение поляков.

Позднее глава МИД Витольд Ващиковский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. По его мнению, Советский Союз и Германия вместе напали на Польшу.

Советские войска освободили Польшу от немецкой оккупации в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции. Красная армия понесла тяжелейшие потери — погибли около 600 тысяч солдат и офицеров, которых захоронили на территории Польши.