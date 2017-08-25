Госдеп рассказал о 16 пострадавших от "акустических атак" на Кубе

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шестнадцать сотрудников посольства США на Кубе пострадали в результате "акустических атак", сообщила на брифинге официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

При этом она отказалась говорить о природе инцидентов, о состоянии пострадавших и вероятных подозреваемых.

"Я не могу вам сказать, кто причастен к этому. Расследование продолжается. Мы хотим найти виновных и привлечь их к ответственности", — пояснила Науэрт.

"Акустическое воздействие"

С ноября 2016 года до весны 2017 года более десяти сотрудников дипмиссии в Гаване и членов их семей обратились в больницы с жалобами на потерю слуха, тошноту и головные боли. Врачи диагностировали у пациентов легкую черепно-мозговую травму и вероятное повреждение центральной нервной системы. После этого двое дипломатов, которые лишились слуха, были вынуждены вернуться в США.

Следствие пришло к выводу, что причиной ухудшения здоровья и самочувствия пострадавших, стали ночные атаки на их дома с применением неизвестного оружия. Устройство издавало звук, похожий на жужжание насекомых или на скрежет металлического предмета по полу. Однако определить источник звука было невозможно.

Кто стоит за атаками и каким образом они осуществлялись, до сих пор не ясно. В домах дипломатов прошли обыски, однако никаких приборов, которые хотя бы теоретически могли стать источником акустического воздействия, не нашли.

Расследование продолжается

Эта ситуация обсуждается на уровне правительств США и Кубы на протяжении нескольких месяцев.

Кубинские власти серьезно отнеслись к нападению и этим летом позволили сотрудникам ФБР и канадской полиции провести расследование на своей территории.

По данным Госдепа, к расследованию подключились многочисленные спецслужбы и структуры других ведомств.

США и Куба в 2015 году спустя более 50 лет восстановили дипотношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне.