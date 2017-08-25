При обстреле Донецка со стороны украинских силовиков пострадал мужчина

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле запада Донецка со стороны украинских силовиков в пятницу утром, заявили в оперативном командовании ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Около 7 часов утра с позиций националистического батальона "Донбасс-Украина" в районе Марьинки осуществлен обстрел Петровского района Донецка из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела пулевое ранение верхней трети грудной клетки получил 61-летний мужчина", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, мужчина госпитализирован.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.