Япония обеспокоена появлением китайских бомбардировщиков у своих границ

ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Япония передала Китаю свою озабоченность в связи с появлением шести китайских бомбардировщиков Н6 вблизи своей территорий, об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Факта нарушений с точки зрения международного прав отмечено не было. Мы анализируем мотивы китайской стороны", — приводит слова министра агентство Киодо.

В четверг шесть китайских бомбардировщиков Н6 пролетели между островами Окинава и Миякодзима до полуострова Кии. Полет по этому маршруту зафиксирован впервые. Японские истребители были подняты по тревоге. Нарушения воздушного пространства не произошло. Протест заявлен не был.