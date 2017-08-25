САРАТОВ, 25 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Клиника выставила семье заболевшего в Израиле 57-летнего россиянина Сергея Иванова счет в 88 тысяч долларов за его лечение, тогда как неоплата этой суммы не позволит ему и находящейся рядом супруге вернуться на родину, сообщила РИА Новости в четверг родственница Иванова Ирина Гусева.

По словам собеседницы агентства, полуторагодовалой внучке Иванова в июне диагностировали заболевание глаз, которое отказались лечить в саратовской клинике. Гусева отметила, что в московской клинике Гельмгольца посоветовали обратиться в израильское медучреждение Hadassah. В этой клинике согласились сделать операцию, которая позволит девочке хотя бы немного видеть, ее стоимость составила 26 тысяч долларов.

Гусева рассказала, что дед собрал для лечения внучки необходимые деньги, сняв все накопления и заняв недостающую сумму у друга. После этого 21 августа Иванов вместе с женой, дочкой и внучкой прилетели в Израиль, оплатили лечение, и на следующий день девочке назначили операцию. Однако, по словам Гусевой, к утру 22 августа Иванову стало плохо в гостинице, в связи с чем он на "скорой" был доставлен в клинику Hadassah, где ему поставили диагноз "острый ишемический инсульт".

"Он стал уходить в кому, и врачи сказали, что нужно сделать экстренную операцию либо в считанные минуты человек умрет. Без промедления его жена согласилась на операцию… Вечером 22 августа врач выставил счет — 88 тысяч долларов. Это включает операцию и реабилитацию 14 дней. Таких денег у семьи просто нет", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Иванов при выезде за границу не оформил страховку, которая покрыла бы половину затрат, а многие фонды в России отказались рассматривать ситуацию, отметив, что помогают только детям.

"Жена его подписала контракт с клиникой, она является поручителем этой суммы, и теперь ни она, ни он не имеют права и нет у них возможности вылететь в Россию, чтобы продать квартиру или что-то заложить. Денег нет, поэтому стучимся во все двери, кто нам может помочь. Я сегодня написала письмо президенту с просьбой помочь", — отметила Гусева, уточнив, что с дипломатами семья еще не связывалась.

Она добавила, что Иванов никогда не болел, но сильно переживал из-за внучки. "В целом переживания за внучку, что очень сложная операция в четыре этапа, скорее всего, дали какой-то толчок. Сейчас он пришел в себя, но это (болезнь) дало осложнение на зрение, на память. Он практически ничего не помнит, не понимает, что сейчас происходит, но отчетливо помнит о внучке. Сегодня его попробовали кормить из ложки бульоном", — рассказала собеседница агентства.