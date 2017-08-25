В Мьянме более 20 полицейских блокпостов подверглись атаке боевиков

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Исламские боевики-рохинджа осуществили скоординированную атаку на полицейские блокпосты в штате Ракхайн на западе Мьянмы, передает агентство Рейтер.

По данным правительства, боевики напали на 24 полицейских блокпоста и пытались прорваться на военную базу. В столкновениях погибли пять правоохранителей. Силовикам удалось уничтожить не менее семи нападавших.

Этно-религиозный конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн (в прошлом — Аракан) существует более ста лет, однако его наибольшее обострение пришлось на первые годы после перехода Мьянмы от военного к гражданскому правлению в 2011 году. В 2012 году в штате произошли столкновения между буддистами и мусульманами, в результате которых были сожжены сотни домов и тысячи семей рохинджа, составляющих большинство населения штата, были вынуждены искать убежища в Бангладеш или в созданных правительством Мьянмы лагерях беженцев.

В октябре прошлого года отряд исламских боевиков-рохинджа напал на мьянманские пограничные посты, убив 9 пограничников. Ответом на эту акцию стала масштабная операция вооруженных сил Мьянмы по "зачистке" штата от боевиков, которая продолжается до сих пор.