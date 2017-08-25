ЛОНДОН, 25 авг – РИА Новости. Департамент транспорта правительства Великобритании сообщил о планах использования в стране полуавтономных грузовиков; предполагается, что они будут эксплуатироваться в составе автоколонн.

Как сказано в документах департамента, опубликованных в четверг вечером, новые грузовики могут появиться уже "в среднесрочной перспективе – три — пять лет".

Новая система предполагает наличие головного грузовика с водителем и нескольких ведомых, управляемых компьютерами. Водитель головного тягача будет определять маршрут, скорость и положение грузовиков в колонне, связь между грузовиками будет компьютерная, посредством радаров, GPS и беспроводной интернет-связи. Расстояние между автомобилями будет рассчитано таким образом, чтобы сократить потребление топлива и эмиссии ориентировочно на 20%.

"Мы считаем, что у этой системы есть потенциал не только в смысле экономии топлива и сокращения вредных выбросов, но и снижения нагрузки на дороги", — заявил министр транспорта Пол Мэйнард, слова которого цитирует Sky News. Выступая на мероприятии в Ланкашире, он объявил, что на финансирование проекта планируется выделить около 8,1 миллиона фунтов стерлингов.

"Потенциально это проект выигрышный для всех, а эти инвестиции призваны подтвердить наше лидерство в применении этой новой технологии", — добавил министр.

Телеканал сообщил, что проведенные в США, Швеции и Германии испытания прошли хорошо, но уточнил, что британские дороги могут оказаться для грузовиков без водителей "не идеальными".