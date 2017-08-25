ТОКИО, 25 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии на своем заседании в пятницу приняло дополнительный список компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции против КНДР в связи с ракетной и ядерной программами этой страны, сообщило агентство Киодо.

В новый список включены шесть компаний и два частных лица, имеющих отношение к ядерной и ракетной программам, поставкам угля и руды из КНДР, к использованию рабочей силы из Северной Кореи за рубежом. Их активы в Японии будут заморожены.

Санкции распространяются на четыре компании и одно частное лицо из Китая, две компании из Намибии и одно частное лицо из КНДР.

Такие меры приняты вслед за введением санкций США против ряда китайских и российских предприятий и лиц за торговые операции и связи с северокорейскими компаниями и организациями, которые уже находятся под санкциями за причастность к ракетной и ядерной программам КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что новые санкции США в отношении КНДР, которые затронули и граждан России, лежат вне правового поля.