Трамп заявил президенту Египта о готовности преодолевать разногласия

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил о стремлении развивать отношения между двумя странами и преодолевать препятствия, сообщает администрация президента Египта.

Отмечается, что беседа двух лидеров состоялась на фоне решения США отказать Каиру в финансовой поддержке на 95,7 миллиона долларов, а также отложить перевод дополнительных 195 миллионов долларов. Свое решение американские власти, по данным агентства Рейтер, приняли "из-за неспособности страны достичь прогресса в соблюдении прав человека и демократических норм".

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня вечером (в четверг) принял звонок от президента США Дональда Трампа, который подтвердил прочность дружбы между Египтом и США и выразил стремление развивать отношения между двумя странами и преодолевать препятствия, которые могут этому помешать", — цитирует агентство заявление египетской администрации.

Ранее ас-Сиси на встрече с американской делегацией во главе с советником президента Джаредом Кушнером заявил, что Каир стремится продолжать укрепление своих отношений с Вашингтоном в самых разных областях.