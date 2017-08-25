В Армении нашли подозреваемого в убийстве четырех человек на кладбище

ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Сотрудникам полиции и службы национальной безопасности Армении удалось обнаружить подозреваемого в убийстве четырех человек на сельском кладбище в Армении, сообщил представитель полиции республики Ашот Агаронян.

Первого августа мужчина расстрелял из охотничьего карабина "Сайга" людей, собравшихся на кладбище села Шамирам Арагацотнской области в 50 километрах от Еревана. Три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Семь человек были госпитализированы. По сообщению местных СМИ, инцидент произошел во время совершаемого представителями езидской общины обряда поминовения усопших.

Полиция установила личность подозреваемого — это житель села Мясникян Армавирской области Тельман Калашян. Он был объявлен в розыск по обвинению в убийстве двух и более лиц, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, покушении на убийство, незаконном хранении, перевозке или ношении оружия.

"В результате совместных оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками полиции и службы национальной безопасности, в Армавирской области был обнаружен разыскиваемый по подозрению в убийстве 1 августа нескольких человек в селе Шамирам Арагацотнской области Тельман Калашян", — написал Агаронян на своей странице в соцсети Facebook. Другие подробности не приводятся.