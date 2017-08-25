СМИ: заключенные угрожают расправой фигуранту дела о терактах в Испании

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заключенные угрожают расправиться с находящимся в тюрьме подозреваемым по делу о терактах в Каталонии Дриссом Укабиром, пишет газета Pais со ссылкой на источники в полиции и пенитенциарном учреждении.

Дрисс Укабир — один из четырех главных подозреваемых, которые были задержаны в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе. После прошедших во вторник предварительных судебных слушаний Укабир был арестован и помещен в тюрьму "Сото-дель-Реаль" недалеко от Мадрида.

"Мы порвем тебя, когда выйдешь во двор", — так, согласно изданию, кричали обитатели тюрьмы новичку.

Источники также заявили, что Укабир содержится в одиночном изоляторе и просит дополнительной охраны в связи с поступающими угрозами.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

*Террористическая организация, запрещенная в России