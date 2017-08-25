СМИ: военных из свиты Пенса отстранили за то, что они водили в отель женщин

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Военных из сопровождения вице-президента США Майка Пенса отстранили от исполнения обязанностей в Белом доме за то, что они без соответствующего разрешения водили в гостиничные номера женщин, сообщил телеканал NBC.

Солдаты не зарегистрировали женщин, которых они пригласили в гости в свою гостиницу, уточнили источники телеканала. Что это были за женщины, не уточняется.

По его данным, инцидент произошел в ходе визита Пенса в Латинскую Америку на прошлой неделе. Три источника заявили телеканалу, что дело происходило в Колумбии, но еще один источник утверждал, что в Панаме. В Белом доме сказали, что нарушение произошло еще до того, как Пенс отправился за границу — видимо, речь шла о военных, которые выехали в Латинскую Америку заранее готовить визит вице-президента. Сколько было нарушителей, не уточняется. Телеканал сообщает, что они были в старших офицерских чинах.

Военные пошли по стопам других нарушителей из числа президентской охраны. В 2012 году 8 агентов Секретной службы США попались на аналогичных нарушениях в ходе визита президента Барака Обамы в Колумбию. Агентов обвинили в том, что они водили в свои гостиничные номера проституток. Этот, а также другие инциденты привели впоследствии к смене руководства Секретной службы, которая ведает охраной высших должностных лиц США. Правда, в нынешнем случае у официальных лиц нет сведений, чтобы военные приводили в номера именно проституток, уточняет телеканал.