В США осужденного за убийство казнили с использованием нового препарата

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Флориды казнили мужчину, осужденного за убийство на почве расизма, использовав ранее не применявшийся для этих целей препарат.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, 53-летний Марк Асэй стал первым осужденным, казненным во Флориде за расистские преступления. К высшей мере наказания Асэй был приговорен за убийство в 1987 году афроамериканца при обстоятельствах, указывающих на расистский характер преступления.

Препарат этомидат заменил в смертельной инъекции мидазолам, с приобретением которого возникли трудности, поскольку многие фармацевтические компании отказываются поставлять вещества для осуществления казней.

Хотя использование этомидата было утверждено Верховным судом Флориды, ряд наблюдателей критиковал выбор властей, отмечая, что препарат не проходил испытаний для выполнения новой функции.