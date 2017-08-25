В ДНР заявили о первом нарушении перемирия спустя полчаса после его начала

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной ДНР зафиксировало одно нарушение украинскими силовиками перемирия, вступившего в силу с полуночи 25 августа, однако в целом обстановка на линии соприкосновения "относительно стабилизировалась".

"По состоянию на 00 часов 30 минут 25 августа отмечается относительная стабилизация по линии соприкосновения. Но, между тем, был зафиксирован обстрел западных окраин Донецка из крупнокалиберного стрелкового оружия ", — сказал РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

Комментарием украинской стороны РИА Новости не располагает.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.