МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция Нидерландов освободила испанского водителя автофургона, задержанного в Роттердаме после отмены концерта в связи с террористической угрозой.

Концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме был отменен в среду вечером. Как заявил мэр города Ахмед Абуталеб, недалеко от концертного зала полиция остановила фургон с испанскими номерными знаками, где находились несколько газовых баллонов. Его водитель был задержан и направлен на допрос.

"Водитель освобожден и не является подозреваемым в рамках расследования. В ходе допросов было установлено, что он не имеет отношения к угрозе", — говорится в заявлении полиции Роттердама, которое цитирует агентство Франс Пресс.

В заявлении говорится, что второй задержанный в связи с угрозой теракта у концертного зала в Роттердаме продолжает оставаться под стражей. Он был задержан в провинции Северный Брабант и подозревается в причастности к "подготовке террористического нападения".

Мэр Роттердама ранее подтвердил, что концерт был отменен после предупреждения от испанской полиции. Какую именно информацию предоставили испанские власти, он не уточнил.