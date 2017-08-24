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В мире

"Во благо украинцев": глава Пентагона после парада пообещал Киеву поддержку

23:5824.08.2017
(обновлено: 00:01 25.08.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкМинистр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил Палинчак
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис, который принял в четверг в Киеве парад в честь Дня независимости Украины, заверил Киев в поддержке и заявил, что его ведомство будет и дальше защищать "страну и народ Украины".

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
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"Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины и для поддержания мира и стабильности", — приводит его слова пресс-служба минобороны Украины.

Кроме того, глава Пентагона пообещал, что США продолжат оказывать давление на Россию в вопросе соблюдения минских соглашений. "У нас есть намерение укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда, чтобы лучше понять ситуацию, с которой сталкиваются ваши бойцы на передовой (в Донбассе — ред.). Союзники США будут и дальше осуществлять давление на Россию для того, чтобы принудить ее к уважению минских соглашений, пока Россия не пойдет надлежащим путем", — сказал Мэттис в четверг на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Он также заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.

Порошенко и Мэттис так же обсудили расширение сотрудничества Украины и США в военно-технической сфере, включая перспективы поставок Киеву летального оружия. Мэттис заявил, что в Вашингтоне рассматривают этот вопрос.

"Я сейчас вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", — сказал Мэттис.

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Впервые при участии НАТО

В четверг в Киеве состоялся парад в честь 26-й годовщины со дня провозглашения независимости Украины. Шествие открыли военные под флагами военных частей Украинской народной республики (УНР), которая была создана в начале XX века. Парад прошел без военной техники, но при участии 4,5 тысячи военных.

Впервые в параде участвовали военные стран-членов НАТО, всего — 231 иностранный военнослужащий из США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, Латвии, Румынии и Эстонии, а также из Молдавии и Грузии.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

"Держаться за союзников"

Выступая перед военным парадом, Порошенко призвал украинцев к сплоченности. "Мы должны быть едины: даже самые крепкие стены упадут, если внутри крепости раздор… Мы должны искать и держаться за союзников…", — заявил он.
Президент так же отметил, что Украина привержена евро-атлантическому пути и пообещал реформировать армию страны, для достижения стандартов НАТО.

Украинский лидер заявил, что привержен политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма. "Мы исходим из мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", — сказал Порошенко. Он так же отметил, что Украина готова дать отпор военному-наступлению на Востоке страны.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Крест на реинтеграции Донбасса

Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, комментируя заявление Порошенко, отметил что планы Украины по членству в НАТО ставят крест на реинтеграции самопровозглашенных республик и мешает объединению страны.

Президент Украины Петр Порошенко
© Фото : пресс-службы президента Украины
Политолог: Порошенко про Крым и Донбасс говорит "что попало"

"Киев, управляемый в ручном режиме из Вашингтона, взял курс на членство в НАТО… И это при том, что во власти прекрасно понимают: курс на членство в НАТО ставит крест на реинтеграции Донбасса. Но, видимо, единство страны среди приоритетов украинской власти не значится", — говорится в сообщении пресс-службы Медведчука в Facebook.

Стоит отметить, что вопрос членства Украины в НАТО вызывает полемику уже давно. Согласно соцопросам, на данный момент около 40% населения поддерживают вступление страны в альянс. Однако союз с НАТО встречает серьезный отпор среди некоторых политиков страны.

От УНР до современной Украины

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.

Военнослужащие США на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Политолог о параде в Киеве: глава Пентагона устроил украинской армии смотр

Украинская народная республика (УНР) возникла на Украине после падения монархии, в 1917 году. На тот момент страна входила в состав российской империи. На западной Украине, которая к тому времени входила в состав Австро-Венгерской империи, началась революция и была провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР).

УНР и ЗУНР 22 января 1919 года подписали договор об объединении двух государственных образований. В 1919 году территории ЗУНР были завоеваны Польшей, а перестала существовать в 1920 году после военного конфликта с советской Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

На добрую память
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На добрую память

 

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