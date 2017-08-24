Вопрос усыновления Даниела Морозова решит американский суд

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Вопрос усыновления Даниела Морозова будет решаться в американском суде, поскольку у ребенка есть гражданство США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства в Сан-Франциско Максим Гончаров.

"Хотим обратить внимание, что Даниел, как и его родители, являются американскими гражданами, соответственно вопрос о его усыновлении возможном надо решать в американском правовом поле, то есть через суд", — сказал дипломат.

Ранее посольство РФ подтвердило, что у ребенка есть российское гражданство.

22 августа в Лос-Анджелесе полиция застрелила 48-летнего российского гражданина Константина Морозова. Он подозревался в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. В Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами России.