В Южной Каролине освободили заложников в ресторане

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция освободила всех заложников, которых вооруженный преступник удерживал одном из ресторанов города Чарльстон в американском штате Южная Каролина, сообщает телеканал Live 5 News.

Ранее сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь заведения, объявив себя "новым королем Чарльстона". По некоторым данным, в ресторане было около 30 человек.

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В результате стрельбы в ресторане погиб один человек, еще один получил ранение. Сам преступник был ранен полицейскими в ходе операции по освобождению заложников. Он находится в критическом состоянии.

Мэр города Джон Текленбург заявил, что инцидент не является терактом или преступлением на почве расизма.