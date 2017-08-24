CNN обнародовал видеозапись ареста на Украине "ракетных" шпионов КНДР

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Телеканал CNN поместил на своем сайте видеозапись операции украинских спецслужб, сотрудники которых в 2011 году арестовали двух граждан КНДР, пытавшихся похитить "ракетные секреты", на фоне предположений о получении Пхеньяном двигателей украинского производства для баллистических ракет.

Два северокорейских дипломата были арестованы сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2011 года в одном из гаражей Днепропетровска с поличным — во время фотографирования документов с грифом "секретно". Спустя год каждый из них был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Видеоролик, материалы для которого были предоставлены телеканалу спецслужбами Украины, длится менее полутора минут и сопровождается музыкой. На записи видно, как трое мужчин заходят в помещение и двое из них начинают фотографировать документы. Через некоторое время в гараж врываются контрразведчики, которые задерживают шпионов. На оперативной съемке крупным планом показаны "секретные" документы, оказавшиеся сфабрикованной компиляцией, и северокорейские паспорта задержанных.

Журналистам CNN удалось встретиться с осужденными гражданами КНДР, содержащимися в тюрьме Житомира. Один из них отрицает свою вину, другой признал ее лишь частично. Срок их тюремного заключения истекает в сентябре 2018 года. Украина ответила отказом на предложение КНДР экстрадировать осужденных на родину.

Ранее в СМИ появилось исследование американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится.

По данным телеканала, в 2016 году власти Украины запретили въезд в страну северокорейским гражданам в результате ряда инцидентов, связанных со шпионажем. В 2011 году из Украины по подозрению в разведывательной деятельности были депортированы два северокорейца, а в 2015-м — еще пять.