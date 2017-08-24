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В мире

В Польше заявили о блокировании Украиной работ по поиску захоронений

23:0224.08.2017
(обновлено: 23:05 24.08.2017)
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© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша. Архивное фотоВаршава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera

ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Украинские власти заблокировали работы по поиску польских захоронений, сообщил в четверг начальник кресового отдела бюро поиска и идентификации Института национальной памяти (ИПН) Польши Леон Попек.

В этом году ИПН столкнулся с трудностями в проведении поисков мест захоронений поляков на Украине после демонтажа в польском Прикарпатье памятника бойцам Украинской повстанческой армии* (УПА*). По оценке польских властей, этот памятник был возведен с нарушением действующего в Польше законодательства.

Ветераны УПА во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. 2009 год
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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"Украинская компания, которая пригласила ИПН для поисков польских легионеров 1915-1916 лет в Костюхновке, получила от комиссии, которая работает при губернаторе Волынской области в Луцке и от (секретаря государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий — ред.) Святослава Шереметы 21 августа запрет на работу с поляками", — сказал Попек на пресс-конференции в Варшаве.

"Мы не имеем права их разыскивать, эксгумировать и освятить крестом. Мы не в состоянии войны с Украиной. Мы не ставим ей препятствий в поисках, эксгумациях или отдании памяти. Мы приглашаем их, мы предлагаем помощь, конечно, все в соответствии с буквой закона", — добавил он.

Попек отметил, что "через несколько лет некому будет указать нам этих мест, поэтому так важно и срочно получить разрешение от украинской стороны на достойное увековечение памяти убитых поляков".

По его словам, "около 1330 сел на Волыни, где погибли поляки от рук ОУН-УПА*, не имеют креста и вообще не имеют могил". "Это значит, что более 90% польских граждан лежит в ямах смерти без католического захоронения", — заключил он.

Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Варшаве почтили память жертв Волынской резни
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Запрещенная в России террористическая организация

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