Госдеп: сокращение американской дипмиссии "бьет по гражданам России"

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Вашингтон ответит на решение Москвы о сокращении персонала дипмиссий США в РФ до 1 сентября, подтвердила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы говорили, что мы ответим (на решение властей РФ – ред.) к 1 сентября", — заявила Науэрт на брифинге, отвечая на вопрос, когда именно стоит ожидать такой ответ.

Представитель госдепартамента также отметила, что решение о сокращении численности отразится на гражданах РФ, которые работали в американских дипмиссиях.

"Это (решение о сокращении – ред.) также бьет по гражданам РФ. У нас много российских граждан, которые работают, местный персонал. Сейчас они останутся без работы. Президент (РФ Владимир) Путин говорит, что он заботится об экономике в России. Это забавный способ показать это: заботиться об экономике, лишая своих людей работы", — сказала Науэрт.

Она добавила, что "российское правительство знало, какой эффект будет иметь это решение".

По словам Науэрт, часть американцев, которые работают в дипмиссиях в РФ, уже "собираются домой".

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.