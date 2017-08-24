Белый дом утверждает, что у Трампа отличные отношения с республиканцами

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом утверждает, что отношения президента США Дональда Трампа с его однопартийцами из Республиканской партии в конгрессе отличные, хотя СМИ заявляют об обратном.

"Отношения отличные. Будут, конечно, разногласия по политике, но есть и общие цели", — сказала журналистам пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

Ранее газета New York Times на основании анонимных источников писала, что у Трампа плохие отношения с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. Трамп и Макконнелл это опровергли.

При этом Трамп многократно критиковал Макконнелла за то, что законодательная повестка президента не продвигается в конгрессе. Трамп обещал избирателям ряд крупных реформ, включая здравоохранение, налоги и строительство стены на границе с Мексикой, но без конгресса, который ведает всеми расходами бюджета, провести их в жизнь невозможно.