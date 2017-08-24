В госдепе сообщили, что на Кубе пострадали 16 американских дипломатов

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Шестнадцать сотрудников посольства США пострадали в результате инцидентов на Кубе, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".

Выступая в четверг на брифинге, Науэрт отказалась говорить о природе инцидентов, кто мог стоять за ними и каково состояние пострадавших.

"Я не могу вам сказать, кто причастен к этому. Расследование продолжается. Мы хотим найти виновных и привлечь их к ответственности", — сказала она.

По ее словам, "источник инцидентов" также пока не обнаружен.

Несколько месяцев США и Куба секретно обсуждали вопрос "акустических атак". Ранее сообщалось, что госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются. По данным телеканала, высылка дипломатов также связана с этими атаками. Американские чиновники отмечают, что власти Кубы вопрос об атаках воспринимают серьезно. Этим летом Куба позволила агентам ФБР и канадской полиции прибыть на свою территорию для проведения расследования, сообщает телеканал.

По словам чиновников, в домах дипломатов были проведены обыски, однако устройства, способные осуществить атаки такого рода, найдены не были.