ПРАГА, 24 авг – РИА Новости, Александр Куранов. Мэр словацкого Кошице Рихард Раши заявил в четверг РИА Новости, что оскверненный вандалами памятник красноармейцам будет восстановлен в ближайшее время.

"Памятник однозначно будет восстановлен как можно скорее. Это не первый случай его осквернения. Город Кошице всегда следил за тем, чтобы памятнику было возвращено его первоначальное состояние. Охрана памятников в городе обеспечивается с помощью усиленного патрулирования сотрудниками полиции и с помощью установки камер видеонаблюдения, которые осуществляют мониторинг в общественных местах", — сказал Раши.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала осквернение памятника в Кошице "очередным актом вандализма в отношении мемориала на месте захоронения воинов Красной армии, которые пали при освобождении Чехословакии в годы Второй мировой войны". По ее словам, Россия исходит из того, что "власти Словакии оперативно проведут расследование этого преступления, а виновные, имена которых известны, понесут наказание".

Посольство России направило ноту протеста в МИД Словакии, а также обращение к мэру Кошице и председателю словацкой части двусторонней межправительственной комиссии по уходу за захоронениями павших военнослужащих.