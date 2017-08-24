В США вооруженный преступник взял в заложники десятки посетителей ресторана

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США. Об этом сообщает Fox News.
Телеканал передает со ссылкой на очевидца, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".
Explosive Devices Team now on scene off King St #chsnews #Charleston #scnews @Live5News pic.twitter.com/j9itCQZJFH— Jackson Helms (@Jackson_Live5) 24 августа 2017 г.
Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно. По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.
Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его увезли в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.
Полиция оцепила квартал.