В США вооруженный преступник взял в заложники десятки посетителей ресторана

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал передает со ссылкой на очевидца, что неизвестный мужчина с оружием, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил себя "новым королем Чарльстона".

Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно. По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.

Один человек, как передает телеканал, получил ранение, его увезли в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.

Полиция оцепила квартал.​