МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Генпрокуратура России настаивает на повторном объявлении в международный розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что МВД России в июне направило запрос о повторном объявлении Браудера в международный розыск по каналам Интерпола, который, в свою очередь, отказал в розыске главы Hermitage Capital, ссылаясь на свое прежнее решение.

"Не согласившись с такой правовой позицией, Генпрокуратура России направила в Интерпол свои возражения, настаивая на объявлении Браудера в международный розыск", — говорится в сообщении.

В июле адвокат Браудера Александр Антипов сообщил РИА Новости, что Федеральная налоговая служба России заявила иск о компенсации более 3 миллиардов рублей в рамках уголовного дела основателя фонда Hermitage Capital.

Издание уточняет, что предыдущие попытки России запросить Интерпол об экстрадиции Браудера не увенчались успехом "из-за общественного недовольства использованием международной полицейской сети в политических целях". Газета добавляет, что избрание в ноябре прошлого года генерал-майора полиции Александра Прокопчука вице-президентом Интерпола "может помочь Москве продвинуть дело".

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.