Штайнмайер пообещал, что Германия будет поддерживать Украину и в дальнейшем

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Германия по мере сил будет поддерживать Украину и в дальнейшем, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в поздравлении президенту Украины Петру Порошенко по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

"Германия и в дальнейшем по мере сил будет поддерживать Украину и совместно со своими европейскими и международными партнерами будет выступать за то, чтобы граждане всей Украины могли жить в мире, стабильности и благосостоянии на началах свободы и самостоятельности", — приводит поздравление президента ФРГ пресс-служба украинского президента в четверг вечером.

В письме, по данным украинской стороны, отдельно отмечается, что несмотря на сложный и долгий путь, реализованы важные шаги в укреплении сотрудничества между Украиной и странами ЕС с предоставлением Украине безвизового режима в июне 2017 года и ожидаемым вступлением в силу соглашения об ассоциации в сентябре. Президент ФРГ также отметил важность активного продолжения реформ на Украине.

Украина в четверг празднует День независимости, в Киеве прошел военный парад.