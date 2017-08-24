СМИ: Россия направила в Интерпол новый запрос об экстрадиции Браудера

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия направила в Интерпол новый запрос об экстрадиции главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает газета Telegraph со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

По данным газеты, "Москва подала новый запрос в Интерпол об аресте и экстрадиции Уильяма Браудера, известного участника кампании в поддержку санкций в отношении российских властей, замешанных в нарушении прав человека".

Издание уточняет, что предыдущие попытки России запросить Интерпол об экстрадиции Браудера не увенчались успехом "из-за общественного недовольства использованием международной полицейской сети в политических целях". Газета добавляет, что избрание в ноябре прошлого года генерал-майора полиции Александра Прокопчука вице-президентом Интерпола "может помочь Москве продвинуть дело".

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997-2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.