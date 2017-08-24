Китайская армия начала крупные учения на севере страны

ПЕКИН, 24 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая приступили к двум большим учениям на севере страны, которые стали первыми для сухопутных войск после проведения в начале года крупной военной реформы, следует из сообщения китайского минобороны.

В учениях под названием "Огненная сила 2017" принимает участие 79-я армейская группировка бригады противовоздушной обороны, которая утром во вторник начала переброску техники по железной дороге из северо-восточной провинции Ляонин (у границы с КНДР) на полигон "Шаньдань" в северо-западной провинции Ганьсу. Учения продлятся десять дней.

Вторые учения "Переход 2017" проходят на полигоне "Чжужихэ" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере, в них задействована 80-я армейская группировка, которая на рассвете в четверг также начала переброску по железной дороге.

Эти учения направлены на отработку переброски войск на дальние расстояния и испытания новых моделей ведения боя.

Согласно плану, всего в 2017 году китайская армия проведет девять крупных учений.

В ходе прошедшей в начале года реформы 18 армейских групп китайских вооруженных сил были преобразованы в 13.