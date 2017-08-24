Власти Крыма усомнились в независимости Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов пожелал подлинной независимости украинскому народу, так как нынче Украина фактически управляется извне.

По его словам, участие в военном параде в Киеве по случаю Дня независимости военнослужащих стран НАТО говорит о том, что Украина, сама того не осознавая, вступила в новый этап, еще более опасный и угрожающий ее суверенности.

"Мы видим, что страной управляют извне. Есть все основания сомневаться в подлинной независимости Украины. В этой связи я хочу пожелать украинскому народу не декларативной, а настоящей, реальной независимости — и политической, и экономической, и идеологической", — сказал РИА Новости Ильясов.

Вице-спикер считает, что зарубежным государствам стоит отказаться от вмешательства в дела Украины, чтобы ее народ мог самостоятельно определять свою судьбу и развивать свой путь к свободе и независимости, который он выбрал 24 августа 1991 года.

При этом Ильясов подчеркнул, что украинские власти только прикрываются словами о защите независимости страны, стремясь воплотить в жизнь свой план по вступлению в НАТО.

"Такой курс еще больше нарушает единство страны и ведет к подрыву переговорного процесса по достижению мирного урегулирования украинского конфликта", — считает вице-спикер.

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