В Италии россиянка похитила находившегося под опекой сына и исчезла

РИМ, 24 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Гражданка РФ похитила своего сына, который по решению итальянского суда находился на попечении родителей отца ребенка, вывезла его в Ниццу, отправила на самолете в Москву, а потом исчезла, сообщил РИА Новости представитель командования карабинеров североитальянского города Варезе, ведущий расследование этого дела.
"Судя по ее действиям, женщина все продумала до мелочей. Во время свидания, происходившего в местном "Макдоналдсе" в субботу, 19 августа, она ввела воспитательницу в заблуждение, сказав, что ненадолго отлучится вместе с ребенком в туалет. На самом деле она села в заранее заказанное такси и уехала из города прямо в Ниццу. Как нам подтвердили французские коллеги, еще в субботу ребенок вылетел из Ниццы в Москву рейсом "Аэрофлота". Что касается местонахождения матери ребенка, то на сей счет мы не имеем точной информации. Возможно, она вылетела в Россию другим рейсом, возможно, находится здесь. Мы занимаемся выяснением данного вопроса", — отметил собеседник РИА Новости.
Версия семьи
В свою очередь адвокат этой итальянской семьи в беседе с РИА Новости подчеркнула, что мать обманула представительницу социальной службы и вывезла ребенка за рубеж в нарушение закона.
"По решению суда Турина он находился на попечении родителей отца. В соответствии с судебным решением действовал режим, согласно которому мать могла видеть своего сына только в присутствии представителя органов опеки. Во время последнего такого визита в минувшую субботу женщина обманула представительницу социальной службы и вывезла ребенка из города", — рассказала адвокат.
"Согласно этому решению, женщина могла видеться с сыном один раз в неделю в течение двух часов и один раз в месяц в течение четырех часов, но обязательно под присмотром представителя социальной службы", — уточнила адвокат.
По словам адвоката, в сложившейся ситуации семья отца должна будет подать официальный запрос в министерство юстиции Италии с требованием вернуть ребенка по месту жительства, установленному компетентным судом, то есть к итальянским бабушке и дедушке.