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В мире

В Италии россиянка похитила находившегося под опекой сына и исчезла

20:3424.08.2017
(обновлено: 20:44 24.08.2017)
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© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция. Архивное фотоИтальянская полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Русалина Дмитриева

РИМ, 24 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Гражданка РФ похитила своего сына, который по решению итальянского суда находился на попечении родителей отца ребенка, вывезла его в Ниццу, отправила на самолете в Москву, а потом исчезла, сообщил РИА Новости представитель командования карабинеров североитальянского города Варезе, ведущий расследование этого дела.

Генконсульство России в США. Сан-Франциско. Архивное фото
© AFP 2017 / Josh Edelson
Генконсульство проверяет данные об инциденте с мальчиком в Лос-Анджелесе
По его словам, инцидент произошел в городе Морнаго (провинция Варезе), следственные органы Италии возбудили уголовное дело по статье "похищение несовершеннолетнего", россиянке грозит от одного до четырех лет тюрьмы.

"Судя по ее действиям, женщина все продумала до мелочей. Во время свидания, происходившего в местном "Макдоналдсе" в субботу, 19 августа, она ввела воспитательницу в заблуждение, сказав, что ненадолго отлучится вместе с ребенком в туалет. На самом деле она села в заранее заказанное такси и уехала из города прямо в Ниццу. Как нам подтвердили французские коллеги, еще в субботу ребенок вылетел из Ниццы в Москву рейсом "Аэрофлота". Что касается местонахождения матери ребенка, то на сей счет мы не имеем точной информации. Возможно, она вылетела в Россию другим рейсом, возможно, находится здесь. Мы занимаемся выяснением данного вопроса", — отметил собеседник РИА Новости.

Версия семьи

В свою очередь адвокат этой итальянской семьи в беседе с РИА Новости подчеркнула, что мать обманула представительницу социальной службы и вывезла ребенка за рубеж в нарушение закона.

"По решению суда Турина он находился на попечении родителей отца. В соответствии с судебным решением действовал режим, согласно которому мать могла видеть своего сына только в присутствии представителя органов опеки. Во время последнего такого визита в минувшую субботу женщина обманула представительницу социальной службы и вывезла ребенка из города", — рассказала адвокат.

Работа полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Ростовской области похитили трехлетнего мальчика
Она уточнила, что родители ребенка официально не находились в браке и вскоре после его рождения разошлись. Женщина забрала ребенка себе и уехала вместе с ним в Турин, где она проживала вместе со своей матерью и дочерью от другого гражданина Италии. Однако уже с сентября 2015 года сын жил у бабушки и дедушки в Морнаго. Эта ситуация была узаконена февральским постановлением суда Турина.

"Согласно этому решению, женщина могла видеться с сыном один раз в неделю в течение двух часов и один раз в месяц в течение четырех часов, но обязательно под присмотром представителя социальной службы", — уточнила адвокат.

По словам адвоката, в сложившейся ситуации семья отца должна будет подать официальный запрос в министерство юстиции Италии с требованием вернуть ребенка по месту жительства, установленному компетентным судом, то есть к итальянским бабушке и дедушке.

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