Командующий ВС США в Афганистане призвал талибов* сложить оружие

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон призвал радикальное движение "Талибан*" сложить оружие, пишет издание Washington Post.

"Сложите оружие и влейтесь в афганское общество", — заявил командующий, добавив, что боевикам следует "прекратить приносить трудности и невзгоды народу" страны.

"Мы твердо намерены преследовать цель политического урегулирования. По мере того, как эти террористические группировки осознают, что не могут одержать победу, они поймут, что лучшим вариантом для них является путь к миру", — отметил Николсон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах.

Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.

*Запрещенная в России террористическая организация