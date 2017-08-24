СМИ: в НАТО сожалеют о недостаточной прозрачности учений "Запад-2017"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В НАТО считают, что РФ и Белоруссия не смогли выполнить международные обязательства по обеспечению полной прозрачности проведения учений "Запад-2017", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя альянса.

"Мы сожалеем, что ни Россия, ни Белоруссия не применили меры Венского документа (ОБСЕ о мерах по созданию доверия и безопасности — ред.) по обеспечению транспарентности в отношении "Запада", — заявил агентству представитель НАТО. По его словам, эти меры "важны, поскольку они предотвращают ошибочные представления и просчеты".

Ранее пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила, что "опираясь на практику добрососедства и взаимности, в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей", на учения "Запад-2017" приглашены наблюдатели из семи стран, а также ряда международных организаций. В пресс-службе отметили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, представители ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

По мнению представителя НАТО, "это не тот же уровень наблюдения, что установлен в Венском документе". Как заявил чиновник, подход РФ и Белоруссии в этом вопросе является выборочным и этого недостаточно. Он подчеркнул, что в НАТО применяют положения Венского документа "последовательно и регулярно выходят за их рамки, приглашая наблюдателей даже тогда, когда число военных в учениях ниже обязательного порога".

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих 14-20 сентября на территории Белоруссии белорусско-российских учений "Запад-2017". При этом генсек организации Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017".