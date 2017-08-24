Премьер Польши заявила о праве Варшавы на немецкие репарации

ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
"Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", — заявила Шидло на пресс-конференции в Варшаве в четверг.
Ранее о том, что Германия обязана выплатить Польше военные репарации, заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.
Польское издание Dziennik, в свою очередь, сообщило 21 августа, что депутаты от правящей партии "Право и справедливость" подготовили законопроект, предусматривающий взыскание репарации в размере триллиона злотых с России за "уничтожение советскими гражданами польского имущества и культурных ценностей".