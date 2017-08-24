Премьер Польши заявила о праве Варшавы на немецкие репарации

ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

"Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", — заявила Шидло на пресс-конференции в Варшаве в четверг.

По мнению премьера, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". "Если же речь идет о голосах, которые критикуют эту позицию, которые имеют иное мнение, то они должны прежде всего посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны", — добавила она.

Ранее о том, что Германия обязана выплатить Польше военные репарации, заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с опять же марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика", — сказал он, добавив, что отказ не был юридически оформлен, и поэтому у Варшавы есть основания вернуться к этому вопросу.

Польское издание Dziennik, в свою очередь, сообщило 21 августа, что депутаты от правящей партии "Право и справедливость" подготовили законопроект, предусматривающий взыскание репарации в размере триллиона злотых с России за "уничтожение советскими гражданами польского имущества и культурных ценностей".