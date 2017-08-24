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В мире

Лидер демократов пригрозил распустить комиссию Трампа по честным выборам

19:2224.08.2017
(обновлено: 19:23 24.08.2017)
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© Фото : KmccoyЗдание Сената США. Архивное фотоЗдание Сената США. Архивное фото
© Фото : Kmccoy

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер грозит распустить комиссию по честным выборам, сформированную президентом Дональдом Трампом, если он сам этого не сделает.

Комиссия была учреждена в мае указом Трампа после заявлений главы государства о том, что на выборах в 2016 году были фальсификации.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Molly Riley
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В статье, опубликованной на ресурсе Medium.com, Шумер утверждает, что работа комиссии нарушает права американских избирателей. Кроме того, он увязывает необходимость роспуска комиссии с действиями ультраправых организаций, от которых президент должен дистанцироваться.

"Если президент хочет действительно показать, что он отвергает повестку дня дискриминации движения за превосходство белой расы, он должен отменить указ, создавший эту комиссию. И если президент этого не сделает, конгресс должен запретить ее работу через один из обязательных к принятию законодательных инструментов в сентябре", — пишет лидер демократов.

Кроме того, он заявил о планах провести публичные слушания в конгрессе по поводу "состояния избирательных прав в Америке", на которые должен быть приглашен заместитель председателя комиссии Крис Кобак.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Robyn Beck
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В соответствии с указом Трампа, комиссии предстоит изучить процесс голосования на федеральных выборах. Комиссия представит президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к выборам и определит, какие законы или действия кого бы то ни было приводят к снижению этого доверия. Также предстоит выяснить, какие уязвимые места существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и мошенничество при голосовании".

В июле федеральный судья в округе Колумбия дал согласие на сбор информации по избирателям комиссии по честным выборам.

Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах, которые он выиграл, и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперника Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ". Официальные лица, ответственные за проведение выборов, заявляли, что сведений о массовых нарушениях не было.

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