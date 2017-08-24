Военные из ФРГ пока останутся в Литве, заявил Штайнмайер

ВИЛЬНЮС, 24 авг — РИА Новости. Военнослужащие из Германии, которые составляют основу контингента международного батальона НАТО, дислоцированного в Литве, останутся в республике до тех пор, пока ситуация с безопасностью не улучшится, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции с главой Литвы Далей Грибаускайте.
"Я сейчас точно не могу сказать, сколько времени военнослужащие Германии пробудут в Литве. Пока ситуация объективно не изменится в лучшую сторону, мы должны осуществлять обязательства", — сказал Штайнмайер.
Грибаускайте в свою очередь отметила, что "Литва будет инвестировать и далее в то, чтобы следующая встреча глав НАТО была посвящена ее реформе, которая направлена на новые качества приема и скорости решений, должна быть пересмотрена карта дислокации сил НАТО, и больше внимания должно быть уделено защите восточного фланга, особенно обороне неба".
В настоящее время в составе международного батальона НАТО в Литве проходят службу 450 германских военных, которые прибыли со своей военной техникой и вооружением.