Военные из ФРГ пока останутся в Литве, заявил Штайнмайер

ВИЛЬНЮС, 24 авг — РИА Новости. Военнослужащие из Германии, которые составляют основу контингента международного батальона НАТО, дислоцированного в Литве, останутся в республике до тех пор, пока ситуация с безопасностью не улучшится, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции с главой Литвы Далей Грибаускайте.

"Я сейчас точно не могу сказать, сколько времени военнослужащие Германии пробудут в Литве. Пока ситуация объективно не изменится в лучшую сторону, мы должны осуществлять обязательства", — сказал Штайнмайер.

Грибаускайте в свою очередь отметила, что "Литва будет инвестировать и далее в то, чтобы следующая встреча глав НАТО была посвящена ее реформе, которая направлена на новые качества приема и скорости решений, должна быть пересмотрена карта дислокации сил НАТО, и больше внимания должно быть уделено защите восточного фланга, особенно обороне неба".

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Литве, представит Германия. С 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных.

В настоящее время в составе международного батальона НАТО в Литве проходят службу 450 германских военных, которые прибыли со своей военной техникой и вооружением.