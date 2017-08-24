США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

При взрыве в центре Киева пострадали три человека

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (257)
19:1524.08.2017
040
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции на месте взрыва в центре Киева у здания кабинета министров. 24 августа 2017Сотрудники полиции на месте взрыва в центре Киева у здания кабинета министров. 24 августа 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В результате взрыва в центре Киева возле здания правительства Украины пострадали три человека. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на официального представителя полиции города Оксану Блищик.

Полицейские на месте взрыва у здания кабинета министров Украины в Киеве. 24 августа 2017
© REUTERS / Stringer
В Сети появилось видео с места взрыва в Киеве

"Сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", — рассказала она журналистам. При этом Блищик не уточнила, какие именно травмы они получили.

"Шла семья, просто гуляла"

Взрыв у здания Кабмина на улице Грушевского прогремел в 14:00 по местному времени. По данным полиции, взрывное устройство бросили неизвестные, находившиеся на территории Мариинского парка. "К счастью, оно не упало на тротуар, а взорвалось неподалеку, не долетело несколько метров, но трое граждан сейчас госпитализированы. Шла семья, которая просто гуляла", — сказал глава нацполиции Сергей Князев.

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Яровая: парад с участием НАТО показал, что Украина утратила суверенитет

Позднее телеканал "112 Украина" сообщил, что в результате взрыва пострадала семья военнослужащего. "Пострадавшие от взрыва на улице Грушевского в центре Киева — это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева — его жена, теща и друг семьи", — сказано на сайте телеканала.

Как сообщили в правоохранительных органах, на месте инцидента работает оперативно-следственная группа. Эксперты-взрывотехники выясняют обстоятельства происшествия. На данный момент тип взрывного устройства не установлен.

Ранее СМИ опубликовали видео с места инцидента, на котором видно, что территория вокруг Кабмина оцеплена полицией.

"Основная версия — хулиганство"

В СБУ отказались считать произошедшее терактом. "Оперативная группа СБУ вместе с другими правоохранительными органами работает на месте происшествия. Сейчас основная версия — хулиганство", — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. При этом в ведомстве подчеркнули, что располагают информацией о возможных провокациях на торжественных мероприятиях в честь Дня независимости Украины, который отмечают сегодня.

Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украина надеется на помощь иностранных партнеров в обеспечении армии

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов признал, что взрыв в центре столицы мог быть террористической атакой. "Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались сделать, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали", — рассказал он журналистам.

День независимости

Взрыв в центре украинской столицы прогремел во время торжеств, посвященных 26-й годовщине провозглашения независимости страны. Основным праздничным мероприятием стал военный парад, в котором впервые приняли участие солдаты стран НАТО. На главную улицу Киева вышли военные из США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, а также знаменные группы из Латвии, Румынии и Эстонии.

В числе принимавших парад был и глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший в Киев по случаю Дня независимости. По окончании торжественной части, глава американского оборонного ведомства встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Как позже заявил сам Порошенко, "эта встреча будет иметь большое значение для укрепления обороноспособности страны".

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Глава Пентагона в Киеве: Мэттис обсудил с Порошенко поставки оружия

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, стороны обсуждали возможность передачи Киеву оборонительных вооружений. "Речь шла исключительно об оборонительном оружии. Прежде всего, о средствах ПВО и противотанковых системах, в которых мы нуждаемся. Мы готовы их принять, оперативно научить личный состав правильно и эффективно их применять", — рассказал он журналистам.

Сам глава Пентагона анонсировал скорое начало поставок вооружения и пообещал рассмотреть возможности "стратегического сотрудничества" с Киевом. "Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины и для поддержания мира и стабильности", — сказал Мэттис.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена