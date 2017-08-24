При взрыве в центре Киева пострадали три человека

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В результате взрыва в центре Киева возле здания правительства Украины пострадали три человека. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на официального представителя полиции города Оксану Блищик.

"Сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", — рассказала она журналистам. При этом Блищик не уточнила, какие именно травмы они получили.

"Шла семья, просто гуляла"



Взрыв у здания Кабмина на улице Грушевского прогремел в 14:00 по местному времени. По данным полиции, взрывное устройство бросили неизвестные, находившиеся на территории Мариинского парка. "К счастью, оно не упало на тротуар, а взорвалось неподалеку, не долетело несколько метров, но трое граждан сейчас госпитализированы. Шла семья, которая просто гуляла", — сказал глава нацполиции Сергей Князев.

Позднее телеканал "112 Украина" сообщил, что в результате взрыва пострадала семья военнослужащего. "Пострадавшие от взрыва на улице Грушевского в центре Киева — это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева — его жена, теща и друг семьи", — сказано на сайте телеканала.

Как сообщили в правоохранительных органах, на месте инцидента работает оперативно-следственная группа. Эксперты-взрывотехники выясняют обстоятельства происшествия. На данный момент тип взрывного устройства не установлен.

Ранее СМИ опубликовали видео с места инцидента, на котором видно, что территория вокруг Кабмина оцеплена полицией.

"Основная версия — хулиганство"

В СБУ отказались считать произошедшее терактом. "Оперативная группа СБУ вместе с другими правоохранительными органами работает на месте происшествия. Сейчас основная версия — хулиганство", — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. При этом в ведомстве подчеркнули, что располагают информацией о возможных провокациях на торжественных мероприятиях в честь Дня независимости Украины, который отмечают сегодня.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов признал, что взрыв в центре столицы мог быть террористической атакой. "Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались сделать, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали", — рассказал он журналистам.

День независимости

Взрыв в центре украинской столицы прогремел во время торжеств, посвященных 26-й годовщине провозглашения независимости страны. Основным праздничным мероприятием стал военный парад, в котором впервые приняли участие солдаты стран НАТО. На главную улицу Киева вышли военные из США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, а также знаменные группы из Латвии, Румынии и Эстонии.

В числе принимавших парад был и глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший в Киев по случаю Дня независимости. По окончании торжественной части, глава американского оборонного ведомства встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Как позже заявил сам Порошенко, "эта встреча будет иметь большое значение для укрепления обороноспособности страны".

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, стороны обсуждали возможность передачи Киеву оборонительных вооружений. "Речь шла исключительно об оборонительном оружии. Прежде всего, о средствах ПВО и противотанковых системах, в которых мы нуждаемся. Мы готовы их принять, оперативно научить личный состав правильно и эффективно их применять", — рассказал он журналистам.

Сам глава Пентагона анонсировал скорое начало поставок вооружения и пообещал рассмотреть возможности "стратегического сотрудничества" с Киевом. "Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины и для поддержания мира и стабильности", — сказал Мэттис.